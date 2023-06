Febre Maculosa: mais duas pessoas morrem em Minas Gerais; sobe para 11 óbitos no estado

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais anunciou, nesta sexta-feira (23), mais duas mortes por Febre Maculosa. Com esses casos, sobe para quatro o número de óbitos no mês no estado, pela doença. Os casos mais recentes ocorreram em Conselheiro Lafaiete, região Central do estado.

Exames feitos na Fundação Ezequiel Dias (Funed) confirmaram que Adriana Fernandes, de 25 anos, e Marcos Gabriel Lopes, de 23, ambos de Amaro Ribeiro, estavam infectados com a doença. Eles faleceram nos dias 11 e 13 de junho, respectivamente. Com isso, o estado de Minas já registra pelo menos 11 casos da doença em 2023.

A prefeitura local afirma que "a fonte provável de infecção ainda está sendo investigada". O casal apresentou sintomas da doença no dia 10 e foi internado, porém, a doença progrediu rapidamente.

Sobre a doença

Ainda segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os sintomas da febre maculosa incluem febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dores musculares persistentes, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e solas dos pés, gangrena nos dedos e nas orelhas, bem como paralisia dos membros que se inicia nas pernas e pode se estender aos pulmões, resultando em parada respiratória.

A doença pode progridir e surgir manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos, que não causam coceira, mas que podem se espalhar em direção às palmas das mãos, braços ou solas dos pés. O tratamento é realizado com antibióticos e deve ser iniciado precocemente, nas fases iniciais da doença, a fim de prevenir complicações e óbitos.