Gosta de cílios longos? Chinesa quebra marca no Livro dos Recordes com 20 centímetros

Uma chinesa com os cílios mais longos do mundo quebrou o próprio recorde com um cílio surpreendente de 20 centímetros que ela diz ter sido “presenteado por Buda”.

You Jianzia, da cidade de Changzhou, ao sul, havia originalmente estabelecido o Recorde Mundial do Guinness em 2016, quando seu cílio media 4,88 polegadas (12,5 cm).

Mas, cinco anos depois, seus cílios quase dobraram de comprimento, com um em sua pálpebra superior esquerda atingindo um novo recorde de 20,5 cm.

Cílios começaram a crescer lentamente e não pararam (Divulgação)

Os médicos ficaram perplexos com sua condição, o que significa que seus cílios agora caem por suas bochechas e até mesmo além de sua mandíbula.

Mas Jianzia acredita que seus longos cílios são um “presente dado pelo Buda” depois que ela passou um ano e meio nas montanhas em um retiro natural.

“Percebi pela primeira vez que meus cílios estavam crescendo em 2015”, disse ela. “Eles continuam a crescer lentamente, tornando-se cada vez mais longos. Eu visitei profissionais médicos para descobrir por que meus cílios são mais longos do que os de outras pessoas. O médico não conseguiu explicar isso e ele sentiu que era realmente incrível. Também tentei encontrar razões científicas, como genes ou outra coisa. No entanto, nenhum membro da minha família tem cílios longos como eu, então isso não pode ser explicado.”

Jianxia agora disse que pode ser devido à intervenção divina, e não à ciência.

“Fiquei pensando por que tenho cílios tão longos, então me lembrei que havia passado mais de 480 dias na montanha, anos atrás. Então, eu disse a mim mesmo que meus cílios devem ser um presente dado pelo Buda.”