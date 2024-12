Final de ano aquece mercado da beleza em Belém

A aproximação das festas de final de ano é um período propício para aquecer o mercado da beleza de Belém. Desde o final de novembro, a agenda dos estabelecimentos começa a ficar agitada e preenchida. Os serviços mais procurados são de alongamento de cílios, de unhas, depilação e procedimentos capilares. Para os empreendedores, a movimentação em busca de preparação estética para o natal e ano novo é uma oportunidade de muito faturamento: os atendimentos chegam a aumentar 300%.

O espaço de beleza da empresária Ana Salles, de 24 anos, é um exemplo de como o mês de dezembro é vantajoso. O espaço oferece uma variedade de serviços, mas a micropigmentação de sobrancelhas e extensão de cílios são os que registram maior demanda. Para esse ano, “a expectativa é grande, com certeza”. “Em novembro, a gente já consegue sentir esse impacto, que vai ter movimento elevado”, diz.

“Os agendamentos estão sendo programados com antecedência e isso faz com que a gente já sinta que o mês de dezembro vai ser bem corrido”, reforça Ana. Há 4 anos atuando no mercado, a empreendedora coleciona certificados no ramo da beleza e garante que a procura também é para cuidados com as unhas. “Neste mês, iniciamos os atendimentos todos os dias, intercalando para não ser tão cansativo. Mas temos expediente todo dia”, completa.

Uma média de 200 atendimentos são feitos por semana durante o período. Em época fora de grandes movimentações, esse número cai para 50. No estúdio de beleza da Ana, os meses de junho e outubro também registram grande procura pelos serviços. “O Círio é um foco, a cidade está cheia, traz uma demanda alta, e o período de férias, não em julho, mas em junho, quando o pessoal está se arrumando para viajar”, enfatiza.

Organização

O dia 23 de dezembro é o de maior procura de clientes pelos procedimentos que o espaço da empreendedora oferece. “No dia 24 é bem tranquilo, porque as pessoas já estão se organizando para sua ceia. Quando passa o natal, a demanda diminui, porque os procedimentos têm durabilidade boa e as pessoas não precisam voltar para se arrumar para o ano novo”.

Apesar do período, a empreendedora não faz promoções no espaço. O que acontece é uma mudança nos preços para tornar os serviços mais atrativos. “A gente atualiza antes a tabela [de preços]. Fazer algum tipo de promoção, ou de oferta, é descartado, porque, se há uma oferta, há uma demanda maior. Então, a nossa demanda [em dezembro] já é grande, não temos como suprir hoje [se tiver promoção”, destaca Ana Salles.

Preços

Os preços cobrados pelos serviços são variados, assim como o tempo em que cada um é realizado. “Um procedimento que sai muito e todos os dias é a extensão de cílios, que está na faixa de R$ 100 a R$ 100. Na pessoa, dura de 15 a 30 dias. A média de preços para procedimentos capilares vai de R$ 50, para uma escova, lavagem ou chapinha. Agora, tem a questão da pintura, coloração e selagem, que está em alta - aí, varia de R$ 100 a R$ 130”, finaliza a empreendedora.