Cerca de 25 pessoas ficam feridas após rampa desabar em festival de rap

Durante um festival de música no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, uma rampa desabou e deixou vários feridos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, algumas pessoas sofreram fraturas expostas e até traumatismo cranioencefálico. Vídeos do acidente circulam nas redes sociais.

O acidente ocorreu na noite de domingo (9), por volta das 23h16, no Festival Rap Mix. O acidente causou pânico no público, que pede uma resposta do evento, mas até o momento a empresa responsável não se pronunciou.

A rampa que desmoronou dava acesso ao front stage e cerca de 25 pessoas precisaram de atendimento médico. Entre elas, 11 foram encaminhadas pelos bombeiros para hospitais na região metropolitana de Goiânia, incluindo o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia (Heapa), Hospital Ortopédico de Goiânia, Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e o Hospital de Acidentados.

Diante da quantidade de vítimas no local, o Corpo de Bombeiros mobilizou 12 viaturas para prestar socorro no festival, contando com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)