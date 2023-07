Humorista tem mão amputada após acidente com fogos de artifício

O humorista catarinense Elvio da Nhaia, conhecido nas redes sociais como "Pilha", precisou amputar a mão direita após sofrer um acidente enquanto manuseava fogos de artifício. A informação foi confirmada nas redes sociais pela cantora Classy Reginato, que é amiga pessoal do humorista.

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira, 07.

Pilha está internado no Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê, no Oeste catarinense.

As postagens de Classy foram compartilhadas no Instagram do humorista, rede onde ele soma 115 mil seguidores. Ela contou que Pilha deve ficar mais cinco dias no hospital em observação. O quadro de saúde é estável e ele não sofreu queimaduras graves em outras partes do corpo.

Além de humorista, Pilha é caminhoneiro de Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. Ele virou sucesso na internet com os vídeos compartilhados durante as viagens.

O humorista é conhecido pelos bordões: “Tá contente agora?” e “pode abandoná”.