Bombeiros alertam para riscos de acidentes com queimaduras nas festas juninas

Acidentes com fogos de artifício, fogueiras e balões são recorrentes no período junino. No Pará foram registradas 566 ocorrências de queimaduras nos últimos onze anos, concentradas especialmente nos meses de junho e julho. Diante desses episódios, o Corpo de Bombeiros do Pará alerta para riscos de ocorrências com queimaduras e lacerações e dão dicas de como se proteger.

Recomendações

Fogos de artifício

Entre as recomendações, a primeira é avaliar a necessidade do uso do artefato. Caso ele seja usado é muito importante verificar a procedência, comprando fogos de artifício em comércios legalmente habilitados pelo Exército Brasileiro, responsável pela regulação e venda desses artefatos explosivos, que devem conter a certificação do Inmetro, assim como o local deve estar licenciado pelos bombeiros.

É muito importante ler todas as instruções de segurança do produto, como manuseio, validade e armazenamento em local seco e frio; utilizar os fogos em áreas abertas e distantes de instalações elétricas, de hospitais, de asilos, de crianças e idosos, e de postos de combustível. Não fabricar, nem criar experiências com os artefatos estão entre as principais orientações.

Os bombeiros orientam ainda que, em caso de falha, o produto não deve ser reaproveitado. Após levar o artefato para um local seguro, ele seja imerso em água para evitar acidentes.

Não ingerir bebida alcoólica antes do manuseio do produto também é recomendável.

As recomendações referem-se aos fogos liberados para comercialização e uso, tendo em vista que os fogos chamados de “estampido”, estão proibidos no Pará em decorrência da Lei nº 9.593/2022, a qual proíbe a soltura deste tipo de fogos, visando a proteção de crianças, autistas, gestantes, idosos, pessoas acamadas, além de animais domésticos e silvestres.

Fogueiras

No caso das fogueiras, não é recomendado acendê-las em ambientes urbanos. Em ambientes rurais, somente em locais isolados de outros materiais combustíveis.

Balões

A soltura de balões é totalmente proibida pelo alto risco de provocar incêndios.

Queimaduras

Os acidentes com fogos de artifício atingem, principalmente, os membros superiores e extremidades do corpo, como braços, mãos, tronco e rosto, com queimaduras de 1º, 2º ou 3º grau. Em casos mais graves, a vítima pode sofrer dilaceração e até perda de um membro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, em casos de queimaduras de 1º grau, ocorre apenas e vermelhidão no local atingido, sem a formação de bolhas. Deve-se colocar a parte afetada em água corrente. Os acidentes de grau 2 ou 3 requerem maior cuidado.

Deve ser usado tecido limpo, umedecido com soro fisiológico ou água limpa para cobrir o ferimento e evitar infecção, e seguir, imediatamente, para a unidade de saúde mais próxima.

No caso de dilaceração (perda de um membro), deve-se tentar estancar a hemorragia até a chegada do atendimento médico. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado por meio do 190, ou pelo SAMU, pelo 192.

Fiscalização

Todos os eventos temporários de concentração de público precisam de licenciamento, independentemente de ser evento junino. A vistoria de fiscalização do CBMPA ocorre geralmente 24h antes do início do evento, entretanto, precisa ser solicitada com pelo menos três dias úteis de antecedência.