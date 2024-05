Censo 2022: Pará é o 6º estado com maior número de indígenas

Os resultados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta sexta-feira (03) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a população cresceu no país e no levantamento, o Pará foi o 6º estado brasileiro com maior número de residentes indígenas, com 80.974 pessoas registradas.

No ranking dos estados mais indígenas autodeclarados, o Pará fica atrás do Amazonas, da Bahia, do Mato Grosso do Sul, de Pernambuco e Roraima, respectivamente. Em relação ao levantamento de 2010, a atual população indígena mais que dobrou no Pará. No último Censo, a pesquisa havia registrado 39. 081 pessoas que se autodeclararam indígena.



Em 2022, ainda segundo o IBGE, 51,64% dos indígenas no Pará viviam em terras indígenas. Já em Territórios Indígenas, o número de residentes aumentou 13,15% em relação ao censo passado.

De acordo com o Censo, há indígenas residindo em todas as 144 cidades paraenses. A cidade com maior número de indígenas entre o total de moradores é Jacareacanga, onde 59,13% dos moradores são dessa população. Já em número absolutos, a cidade com mais indígenas é Santarém, com 16.955 indígenas.

Entre o Pará e o Amazonas, o Território Indígena com mais pessoas declaradas é a Andirá-Marau, que tem 14.307 indígenas em seis cidades, sendo três no Pará: Itaituba, Aveiro e Juriti.

Quando considerada a totalidade de indígenas vivendo no país, 622,1 mil (36,73%) residem em Terras Indígenas e 1,1 milhão (63,27%) fora delas. Três estados respondem por quase metade (46,46%) das pessoas indígenas vivendo nas Terras Indígenas: Amazonas (149 mil), Roraima (71,4 mil) e Mato Grosso do Sul (68,5 mil).

A Terra Indígena com maior número de habitantes indígenas é a Yanomami (AM/RR), com 27,1 mil. Raposa Serra do Sol (RR) vem a seguir, com 26,1 mil indígenas, e Évare I (AM), com 20,1 mil, aparece em terceiro lugar.

IDADE MÉDIA

Na média nacional, os indígenas, em sua maioria, têm idades entre 30 e 59 anos, equivalente a 563.514 pessoas. No Pará, são 28,11% de indígenas nessa faixa etária (22.765 pessoas), também com predominância da população feminina: 14,23%. O Pará é o 5º Estado brasileiro com maior quantidade de crianças e adolescentes indígenas. Foram registradas 39.378 indígenas com idades entre 0 e 14 anos.

A população indígena paraense teve índice de envelhecimento abaixo do dado nacional: 21,31. Esse foi 7º menor índice do Brasil. Dentro das terras indígenas, o índice ficou em 9,69% pessoas e fora de terras indígenas o índice foi de 41,19%.