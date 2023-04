Caso Nikolas Ferreira: deputado é condenado por transfobia contra Duda Salabert

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi condenado a pagar R$ 80 mil a título de indenização por danos morais à deputada federal Duda Salabert (PDT-MG). A decisão foi anunciada pela Justiça de Minas Gerais nesta quarta-feira (19). O parlamentar foi denunciado por transfobia e alvo de uma queixa-crime após se referir à deputada, uma mulher transexual, pelo pronome masculino durante uma entrevista.

Para o juiz José Ricardo dos Santos de Freitas Véras, da 33ª Vara Cível de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira tem "incontestável" influência nas redes sociais e as alegações contra Duda tiveram grande repercussão. Vale reforçar que ambos possuem um grande número de eleitores. "Restou comprovado que o requerido [...] se negou a reconhecer a autora como mulher. Realizou, ainda, comentários jocosos e irônicos em suas redes sociais a respeito da identidade de gênero da requerente, os quais tiveram grande repercussão, com mais de 8 mil 'likes' no Twitter e 57 mil no Instagram", destacou o juiz em sua decisão.

Duda comemorou a condenação de Nikolas Ferreira nas redes sociais. Veja!