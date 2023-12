Caso Dom Phillips e Bruno: PF prende segurança que seria informante de mandante dos assassinatos

O segurança particular de Rubem Dario da Silva Villar, conhecido como “Colômbia” e investigado pelos assassinatos do jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira em 2022, foi preso em flagrante por porte ilgeal de arma de fogo pela Polícia Federal na última sexta-feira (22). Com ele, que não teve a identidade divulgada, foram encontradas uma pistola PT 58 HC Taurus com a numeração raspada e seis munições de calibre 380. Os objetos foram apreendidos e o homem encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, em Manaus, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão do segurança do mandante dos assassinatos de Dom e Bruno se deu a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do investigado, dando continuidade nas investigações que apuram o duplo homicídio ocorrido no dia 5 de junho do ano passado.

Relembre o caso

Bruno e Dom Phillips foram assassinados em uma emboscada, quando viajavam de barco pela região do Vale do Javari, no Amazonas, em junho de 2022. Pela última vez que foram vistos, a dupla se deslocava da comunidade de São Rafael para a Atalaia do Norte, em Manaus, onde iriam se reunir com lideranças indígenas e comunidades ribeirinhas.

Os corpos de Dom e Bruno foram encontrados dez dias depois do sumiço. A dupla foi enterrada em uma área de mata fechada, a cerca de 3 km da calha do Rio Itacoaí.

Ao longo das investigações, Amarildo, Jefferson e Oseney foram apontados como os assassinados e os ocultadores dos cadáveres das vítimas. Já Rum Daria da Silva Villar, seria o mandante dos homicídios. Ele está preso por falsificar documento de identidade e chefiar uma organização criminosa transnacional armada, além dos crimes de pesca ilegal e contrabando.