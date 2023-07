Caso Bruno e Dom: Justiça ouve testemunhas de defesa em audiência nesta quinta (20)

A Justiça retomou nesta quinta-feira (20) o julgamento do caso que envolve o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Na audiência em Tabatinga (AM), estão sendo ouvidas testemunhas de defesa para analisar se os acusados Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado"; Oseney da Costa de Oliveira, conhecido por "Dos Santos"; e Jefferson da Silva Lima, o "Pelado da Dinha", serão levados a júri popular.

Entre as cinco pessoas que testemunham está o filho de Amarildo, Amarílio de Freitas Oliveira, de 21 anos. Conhecido como "Dedei", o jovem foi detido no ano passado em uma operação que investigava a pesca ilegal na região do Vale do Javari, onde Bruno e Dom foram mortos.

Ainda nesta semana, no último dia 17, o Fórum de Tabatinga realizou outra audiência de instrução. Na ocasião, foram ouvidos Rubén Dario da Silva Villar, o "Colômbia", apontado como o mandante do crime; Josenete Campos de Freitas (esposa de Amarildo); Eliclei Costa de Oliveira (Irmão de Amarildo); Otávio da Costa de Oliveira (Irmão de Oseney) e Laurimar Lopes Alves (Pescador).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)