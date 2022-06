Saiba quem é o homem preso suspeito de envolvimento no sumiço de Bruno Pereira e Dom Phillips

A Polícia Militar do Amazonas prendeu um homem conhecido como Amauri, suspeito de envolvimento no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Ele é conhecido pelo histórico de ameaças a indígenas da região onde os dois sumiram. As informações são da jornalista Miriam Leitão e foram apresentadas no jornal "O Globo" e no Bom Dia Brasil, da TV Globo, desta quarta-feira (8). Miriam também exibiu uma foto do suspeito, que até então não havia sido divulgada.

Cinco pessoas já foram ouvidas pelas autoridades policiais durante as investigações para apurar o que houve com Bruno e Phillips, sendo quatro como testemunhas e uma na condição de suspeito. Os nomes dessas pessoas ainda não foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

Inquérito policial para investigar o caso

A Polícia Civil do Amazonas instaurou um inquérito policial para investigar o caso, segundo o delegado titular da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Alex Perez.

O nome do suspeito preso, Amauri, foi confirmado por fontes em Atalaia do Norte, cidade onde os dois desapareceram. Segundo o G1 Amazonas, havia uma pressão para que ele fosse solto, por falta de provas, mas o suspeito acabou preso em flagrante pelas sucessivas ameaças que já fez a indígenas da região.

Miriam Leitão informou que Amauri fez, inclusie, uma ameaça à equipe dos indígenas que estava em busca. “Isso foi considerado um flagrante", declarou a jornalista.