Caso Bruno e Dom: acusados depõem à Justiça nesta segunda-feira (8)

Amarildo da Costa de Oliveira, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, os três acusados do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips serão ouvidos pela Justiça Federal nesta segunda-feira (8). O objetivo da audiência é definir se os réus, mantidos em presídios federais no Paraná e Mato Grosso, irão ou não a júri popular.

Esta audiência online de instrução e julgamento aconteceria no dia 17 de abril, em Tabatinga, Amazonas, e foi adiada a pedido da defesa dos réus. Na época, os advogados dos acusados alegaram ser preciso ouvir Amarildo da Costa de Oliveira, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima em uma videoconferência reservada.

Relembre o caso

O indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips desapareceram no dia 5 de junho no Vale do Javari, no Amazonas, região que fica na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Na época, a dupla realizava uma expedição de investigação pelo local e estavam em uma embarcação na comunidade de São Rafael.

A viagem de Bruno e Dom estava prevista para durar duas horas, mas os dois nunca chegaram ao destino final, em Atalaia do Norte. Segundo a Polícia Federal, as vítimas foram mortas a tiros e tiveram os corpos esquartejados, queimados e enterrados. O indigenista foi atingido com dois disparos no tórax e um na cabeça. Já o jornalista foi baleado com um tiro no tórax.

Além de Amarildo, Oseney e Jefferson, a Polícia Federal apontou, no fim de janeiro, Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia", como o mandante dos assassinatos. Preso no Amazonas desde dezembro de 2022, "Colômbia" também é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)