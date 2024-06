VÍDEO: Casal em motocicleta é derrubado por cachorro enquanto perseguia gato

Na noite da última terça-feira (4), um casal que transitava de motocicleta no Bairro Vila Garcia, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, sofreu um acidente inusitado. O casal foi surpreendido e derrubado do veículo por um cachorro que perseguia um gato. Ambos ficaram feridos e necessitaram de atendimento médico. As informações foram divulgadas pela Rede Integração.

Câmeras de segurança da região capturaram o momento exato do incidente. As imagens mostram um gato surgindo repentinamente de trás de um carro e atravessando a pista em alta velocidade. Logo atrás, um cachorro aparece correndo atrás do felino, sem perceber a proximidade da motocicleta com o casal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas. Segundo informações do Samu, o homem sofreu lesões na coxa direita e no cotovelo, enquanto a mulher relatou dor nas costelas e no tórax. Ambos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde receberam atendimento médico adequado.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do cachorro envolvido no acidente, que fugiu logo após o ocorrido.