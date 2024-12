Casal desaparecido em SC foi assassinado por inquilinos, diz polícia

O casal Valter Agostinho de Faria Junior, 62 anos, e Araceli Cristina Zanella, 46 anos, desaparecido há um mês, foi assassinado por inquilinos, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina. A suspeita é que a motivação do crime tenha sido uma cobrança de aluguel. Até o momento, seis pessoas foram presas.

Os corpos de Valter e Araceli não foram encontrados até a manhã dessa terça-feira (10). O casal foi visto pela última vez no dia 11 de novembro, em Biguaçu. Anselmo Cruz, delegado responsável pelo caso, acredita que as mortes ocorreram nesse mesmo dia.

As investigações da polícia afirmam que Valter e Araceli foram assassinados após irem ao imóvel cobrar o aluguel dos inquilinos. Após uma discussão, o casal teria sido preso e morto, segundo as autoridades. O órgão também descobriu que os suspeitos usaram cartões e fizeram transferências bancárias das contas do casal — logo, crimes de sequestro, roubo e estelionato estão envolvidos no caso.

“Naquele mesmo dia 11, aquelas pessoas ficaram sequestradas lá dentro do bar, o imóvel funcionava como um bar. Permaneceram o dia todo sequestradas lá dentro e, ao final do dia, foram retiradas de lá. Nós, infelizmente, temos convicção que o casal foi morto ainda no dia 11”, disse o delegado Anselmo Cruz.

A polícia não divulgou detalhes sobre os nomes dos presos e a relação entre todos os envolvidos com Valter e Araceli. De acordo com o delegado, não houve colaboração dos suspeitos e nem admissão de culpa. Entre os seis detidos, apenas uma mulher foi presa em flagrante e cumpre medidas cautelares fora da prisão, com tornozeleira eletrônica.

Um sétimo suspeito está foragido e a polícia permanece em busca. Equipes do órgão também procuram pelos corpos, especialmente em áreas de mata. Conforme as autoridades, acredita-se que eles foram enterrados.