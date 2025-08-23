Caminhoneiro é preso após tentar subornar policial com R$ 70 no Paraná

Um caminhoneiro de 59 anos foi preso por corrupção ativa após tentar subornar um policial rodoviário com R$ 70, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na tarde da última sexta-feira (22/8), na rodovia PR-158, no município de Vitorino, no sudoeste do Paraná.

De acordo com informações da PRE, o homem, natural de Matelândia, no oeste do estado, foi parado em uma blitz de rotina e os agentes constataram que ele estava com o exame toxicológico vencido desde 2023, que é uma infração considerada gravíssima pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). A irregularidade prevê multa de R$ 1.467,35 e suspensão da carteira de habilitação por três meses.

VEJA MAIS

Durante a abordagem, o motorista tentou negociar com os policiais para evitar a autuação. Em vídeo divulgado pela corporação, ele aparece pedindo “uma força” aos agentes, tira do bolso duas cédulas de R$ 50 e R$ 20, conta o valor e oferece ao policial.

O agente, no entanto, finge aceitar o dinheiro, mas em seguida dá voz de prisão ao caminhoneiro, que foi encaminhado à delegacia da região. O caso foi registrado como corrupção ativa, crime previsto no Código Penal com pena de 2 a 12 anos de reclusão, além de multa.