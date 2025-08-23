Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Caminhoneiro é preso após tentar subornar policial com R$ 70 no Paraná

Motorista ofereceu dinheiro durante fiscalização na PR-158 para evitar multa por exame toxicológico vencido

Hannah Franco
fonte

Vídeo mostra caminhoneiro oferecendo R$ 70 a policial para evitar multa e sendo preso por corrupção. (Divulgação/PRE)

Um caminhoneiro de 59 anos foi preso por corrupção ativa após tentar subornar um policial rodoviário com R$ 70, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na tarde da última sexta-feira (22/8), na rodovia PR-158, no município de Vitorino, no sudoeste do Paraná.

De acordo com informações da PRE, o homem, natural de Matelândia, no oeste do estado, foi parado em uma blitz de rotina e os agentes constataram que ele estava com o exame toxicológico vencido desde 2023, que é uma infração considerada gravíssima pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). A irregularidade prevê multa de R$ 1.467,35 e suspensão da carteira de habilitação por três meses.

VEJA MAIS

image Homem que usava documentos de vítima de homicídio é preso no Pará
Maicon Rafael Queiroz da Silva, o "Gordo", é suspeito de integrar uma facção criminosa. No momento da prisão, ele tentou subornar os policiais para que fosse liberado.

image PM prende mulher por tráfico de drogas e tentativa de suborno no Marajó
A suspeita teria oferecido à guarnição a quantia de R$ 5 mil para não continuar presa

Durante a abordagem, o motorista tentou negociar com os policiais para evitar a autuação. Em vídeo divulgado pela corporação, ele aparece pedindo “uma força” aos agentes, tira do bolso duas cédulas de R$ 50 e R$ 20, conta o valor e oferece ao policial.

O agente, no entanto, finge aceitar o dinheiro, mas em seguida dá voz de prisão ao caminhoneiro, que foi encaminhado à delegacia da região. O caso foi registrado como corrupção ativa, crime previsto no Código Penal com pena de 2 a 12 anos de reclusão, além de multa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de suborno

paraná
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Libertadores: Argentina tem mais clubes nas quartas do que o Brasil pela 1ª vez desde 2018

22.08.25 11h43

Em quadra com iluminação criticada, seleção feminina estreia com vitória no Mundial de vôlei

22.08.25 10h59

SAÚDE

Comissão do Ministério da Saúde barra ‘canetas emagrecedoras’ no SUS por alto custo

Responsável por avaliar novas tecnologias em saúde, a Conitec analisa estudos técnicos antes de definir se determinado medicamento ou procedimento deve ser disponibilizado pelo sistema público

22.08.25 10h39

Brasil

Hospital atualiza estado de saúde do escritor Luis Fernando Verissimo

Boletim foi divulgado nesta quinta-feira (21)

21.08.25 20h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

CRIME

Preso mata policial civil em delegacia e faz família refém

Criminoso tomou arma de agente e efetuou diversos disparos. Após fuga, ele ainda invadiu casa nas proximidades

23.08.25 9h47

'Pedido interrompido'

Casal tem pedido de casamento interrompido por outra mulher e gera revolta nas redes sociais; veja

A mulher teria passado na frente das câmeras no momento importante

22.08.25 11h46

trump brasileiro

Donald Trump tem CPF válido e ativo no Brasil desde 2014; entenda os motivos

Presidente norte-americano obteve documento para realizar projetos no Rio de Janeiro

22.08.25 23h55

Conflito

Estudo mapeia disputas e conflitos nas fronteiras da Amazônia

Conflitos ocorrem no Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador e Peru

23.08.25 10h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda