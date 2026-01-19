Caminhão é destruído por incêndio e Bíblia sai intacta: 'Não estou sozinha'

A caminhoneira Letícia Martins viveu momentos de angústia nesta quinta-feira (15) quando o seu caminhão foi tomado por um incêndio na cidade de Palmas, no Tocantins. Em meio aos destroços, um fato curioso chamou a atenção de todos: uma Bíblia, que estava no bolsão da porta esquerda, saiu intacta das chamas, enquanto os outros objetos de dentro do caminhão haviam sido destruídos.

“De uma hora para outra, vi meu chão desabar. Em meio a tanta dor, algo me marcou profundamente: do interior do caminhão, a única coisa que não foi consumida pelo fogo foi a minha Bíblia, que estava na porta do lado do motorista — exatamente o único lugar que não queimou”, explicou Letícia Martins.

VEJA MAIS

O milagre do caminhão

No momento do incêndio, uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para apagar as chamas, mas quando chegaram no local já era tarde demais e a estrutura do caminhão estava toda danificada pela rapidez que o fogo se alastrou na superfície. O veículo é a principal fonte de renda da caminhoneira Letícia, que ainda não havia pagado todas as parcelas de financiamento do automóvel.

Até o momento, ainda não foi descoberta a causa do incêndio, mas segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, foi instaurado inquérito policial para apurar as razões que precederam o início das chamas. Agora, os familiares e amigos de Letícia se uniram para criar uma vaquinha online e estão vendendo rifas para ajudar a caminhoneira a retornar ao seu trabalho.

“A Bíblia está inteirinha. Isso aqui foi o que sobrou do meu caminhão, acabou. Mas o que sobrou foi a Palavra de Deus, que estava aqui na porta (...) Vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida e isso me fez entender que, mesmo em meio à destruição, Deus continua cuidando de mim, me sustentando e me mostrando que não estou sozinha”, refletiu a caminhoneira Letícia Martins sobre o episódio.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)