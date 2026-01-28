‘Caminhada pela Liberdade’: Jovem que foi atingido por raio teve queimaduras e hemorragia

O jovem Eduardo Linhares, de 17 anos, foi internado após ser atingido por um raio neste domingo (25) enquanto participava da “Caminhada da Liberdade”, organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira, em Brasília. Além das queimaduras causadas pela carga dos raios no momento da chuva, o estudante relatou que teve hemorragia nos dois ouvidos e dificuldade de escutar normalmente após o episódio.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o jovem explicou como aconteceu o incidente que assustou as pessoas durante o ato público. “Estava chovendo muito e, de repente, no espaço de um segundo, olhei uma explosão em cima de mim e, depois, senti como se meu corpo tivesse sido jogado para trás. Parecia que a minha alma tinha se descolado. Depois, não me lembro de mais nada”, disse Eduardo Linhares.

Minutos após ser atingido pelo raio, o jovem não sentia nada em seu corpo do pescoço para baixo e os objetos que carregava consigo foram todos destruídos, como a capa de chuva e a bandeira. “Quando eu acordei, ainda no gramado, não estava nervoso, apenas fiquei tentando entender o que tinha acontecido. Ainda me sentia meio sonolento, como se fosse desmaiar novamente”, complementou o adolescente.

“Naquela hora, algumas pessoas vieram me socorrer e me levar a uma das ambulâncias. Fiquei com medo de ter atingido alguma coisa internamente. Foi graças aos dois médicos de lá que estou aqui contando essa história. Eles me atenderam muito bem. Fiquei traumatizado, com certeza. Foi um sentimento muito ruim”, finalizou o jovem Eduardo Linhares.

Manifestantes atingidos pelo raio em Brasília

Ao final da Caminhada pela Liberdade, 89 pessoas precisaram ser socorridas, 47 foram hospitalizadas e 11 necessitaram de atendimento médico após a queda do raio, segundo informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Até o momento, 41 pessoas foram atendidas pela rede pública de saúde e, desse total, 36 já receberam alta hospitalar e uma foi encaminhada para a rede privada.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)