Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Pelo menos quatro manifestantes seguem internados após queda de raio em ato em Brasília

Estadão Conteúdo

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que pelo menos quatro manifestantes seguem internados após serem atingidos pela queda de um raio durante uma manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada neste domingo, 25, na Praça do Cruzeiro, em Brasília.

Ao todo, 41 pessoas foram atendidas pela rede pública de saúde. Desse total, 36 já receberam alta hospitalar e uma foi encaminhada para a rede privada.

A SES-DF informou que 14 pacientes receberam os primeiros atendimentos no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Três permanecem internados na unidade e um foi transferido para o Hospital Santa Marta. Um outro paciente foi transferido, a pedido, para outra unidade da rede privada e não há informação se ele ainda está internado. Os demais já tiveram alta.

Já o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informou que todos os pacientes que deram entrada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) em decorrência do incidente já receberam alta. Das 27 pessoas atendidas na unidade, quatro permaneceram em observação até a manhã desta segunda-feira, 26, sem registro de casos graves.

O raio atingiu a área onde o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) promovia um ato com apoiadores de Bolsonaro (PL). Segundo boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros no fim do dia, 89 pessoas precisaram ser socorridas, 47 foram hospitalizadas e 11 necessitaram de atendimento médico de maior complexidade.

O episódio ocorreu por volta das 13h, na Praça do Cruzeiro, cerca de uma hora após o início da concentração final da caminhada organizada por Nikolas. O grupo percorreu o trajeto de Paracatu (MG) até Brasília ao longo da semana. O evento foi batizado de "Caminhada pela Paz" e integrou o movimento "Acorda, Brasil".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO

PRISÃO

NIKOLAS FERREIRA

MARCHA

raio

feridos
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Pelo menos quatro manifestantes seguem internados após queda de raio em ato em Brasília

26.01.26 16h48

'defesa da civilização'

'Democracia não é neutra diante de quem a pretende destruir', diz Fachin

Sem citar a intervenção dos EUA na Venezuela no início deste ano, Fachin disse que o momento atual exige "a defesa da civilização e dos pactos civilizatórios contra a barbárie"

26.01.26 15h33

relatoria

Gilmar Mendes sai em defesa de Toffoli em meio a críticas por atuação no caso do Banco Master

Segundo o decano, a atuação do ministro no processo observa os parâmetros do devido processo legal e já foi analisada pela PGR

26.01.26 14h28

condenado e preso

PGR defende manutenção da prisão de Filipe Martins por acesso a rede social

A prisão preventiva de Martins foi decretada por Moraes após a identificação de um suposto acesso do investigado à rede social LinkedIn, conduta considerada incompatível com medidas cautelares

26.01.26 13h27

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

crítica

Lula diz que Bolsonaro trouxe 'cassino para dentro das casas' dos brasileiros

O discurso de Lula vai ao encontro do discurso da equipe econômica do governo que critica Bolsonaro por não ter regulamentado as bets durante a expansão do setor

20.01.26 14h48

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

ELEIÇÕES 2026

Nunes Marques propõe novas regras eleitorais a partir de 2026; saiba quais!

O temor é que as novas regras permitam e incentivem redes de financiamento privado de publicações antes da campanha oficial começar.

19.01.26 20h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda