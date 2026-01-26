Capa Jornal Amazônia
Nikolas Ferreira compartilha vídeo que atribui queda de raio em ato político à 'vontade divina'

Raio atingiu participantes da "Caminhada pela Liberdade", organizada pelo parlamentar

Estadão Conteúdo
fonte

Raio atinge manifestantes da direita em ato, em Brasília (João Biage | O Povo)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou neste domingo, 25, um vídeo em que o coach religioso Lamartine Posella atribui a uma "vontade divina" o raio que atingiu participantes da "Caminhada pela Liberdade", manifestação organizada pelo parlamentar, em Brasília.

No vídeo compartilhado pelo deputado no Instagram, Posella afirma que o episódio não deve ser interpretado apenas como um fenômeno natural e sustenta que o ocorrido estaria ligado a "batalhas espirituais", segundo ele perceptíveis apenas por quem teria "discernimento espiritual".

De acordo com boletim do Corpo de Bombeiros, algumas pessoas ficaram desacordadas durante o episódio. Ao menos 89 participantes precisaram ser socorridos, dos quais 47 foram encaminhados a unidades de saúde. Desse total, 11 demandaram atendimento médico de maior complexidade.

O episódio ocorreu por volta das 13 horas na Praça do Cruzeiro, uma hora após o início da concentração final de uma caminhada que Nikolas promoveu com apoiadores, que durante a semana andaram de Paracatu (MG) até a capital federal.

Para o coach religioso Lamartine Posella, o desfecho do ato foi positivo e indica que o evento político teria provocado uma reação do que chamou de "estruturas espirituais do mal".

Segundo levantamento do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP) e da ONG More in Common, o ato reuniu 18 mil pessoas em Brasília neste domingo.

Com margem de erro de 12%, o cálculo aponta um público, no momento de pico, entre 15,8 mil e 20,1 mil participantes, segundo a análise. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

Política
.
