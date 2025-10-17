Câmeras registram mulher abandonando cadela ferida em calçada no Rio

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher abandonou uma cadela com a pata quebrada em uma calçada no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na última terça-feira (14) e gerou forte repercussão nas redes sociais.

O vídeo mostra a motorista estacionando o carro na Rua Atali Aguiar. Em seguida, ela desce do veículo, pega o animal no colo e o coloca na calçada, próximo a um muro. Logo depois, entra novamente no carro e deixa o local. As imagens circularam nas redes sociais e provocaram mobilização entre moradores e protetores de animais da região, que se organizaram para resgatar a cadela.

De acordo com a protetora Sanzia Delgado, que acolheu o animal, a cadelinha foi levada para receber atendimento veterinário. “Trouxe para minha casa, está aqui, com todo carinho, com todo amor. Isso é um abandono, é maus-tratos. E essa pessoa tem que pagar. A gente quer justiça”, afirmou em entrevista ao G1.

Após imagens de abandono viralizarem, cadela foi retirada das ruas da Taquara e recebeu tratamento (Reprodução via G1) (Reprodução via G1)

Na primeira avaliação, os veterinários constataram que a pata da cadela estava quebrada e com ferimentos, além da presença de carrapatos pelo corpo. O animal deve passar por uma nova avaliação nesta sexta-feira (17), quando será definido se haverá necessidade de amputar a pata.

Maus-tratos

Segundo dados do Linha Verde, serviço do Disque Denúncia voltado para crimes ambientais, o estado do Rio de Janeiro já registrou 6.896 denúncias de maus-tratos contra animais até o mês de outubro deste ano. Os bairros com maior número de ocorrências são Campo Grande, Centro, Jacarepaguá, Realengo, Guaratiba e Santa Cruz.

O crime de maus-tratos é previsto pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e pode resultar em pena de até cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda de animais.

As autoridades ainda investigam a identidade da mulher flagrada nas imagens. O caso será encaminhado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para apuração.