VÍDEO: Cadela viraliza ao passear pelas ruas de Belém com look inspirado no Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré é marcado pelos gestos e emoções de pessoas que costumam utilizar da criatividade para pagar suas promessas feitas à Nossa Senhora de Nazaré ao longo do ano. Mas, um aspecto em especial frequentemente chama a atenção dos romeiros que sempre marcam presença nas procissões: os looks montados com as camisas estampadas em homenagem à Rainha da Amazônia.

Neste ano, uma cadela chamada Jully foi quem tomou os holofotes das pessoas durante a procissão. Ela estava usando um vestido inspirado nas camisas tradicionais do Círio de Nazaré. Além do look trabalhado na festa nazarena, a pet ainda utilizava uma coleira e outros detalhes de cor rosa, e um laço especial que exalou muita fofura e deixou muitos fiéis surpresos com a elegância da cadela na romaria.

Em um vídeo publicado no TikTok, é possível ver a cadela se arrumando para esperar a passagem da Imagem Peregrina na berlinda e se sentando em uma calçada. Ao longo do reels, foi adicionada ainda uma narração como se fosse a própria pet se comunicando com os seguidores: “Aproveitando os meus minutos de fama, devia ter cobrado pix. Cansei, até o próximo círio”, disse ela.

Reação dos seguidores

Nas mídias sociais, diversas pessoas gostaram e elogiaram o vestido charmoso da cadela Jully que passeava pelo centro de Belém. “Arrasou no look, entregou tudo”, escreveu uma mulher. Que coisa linda, que Nazinha abençoe essa princesa”, desejou outra pessoa. “Vimos ela de perto, tivemos a oportunidade de tirar uma foto. Nossa, como ela estava uma fofura”, revelou uma terceira.

