Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

VÍDEO: Cadela viraliza ao passear pelas ruas de Belém com look inspirado no Círio de Nazaré

A pet esbanjou beleza e glamour enquanto aguardava a passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

Victoria Rodrigues
fonte

A cadela Jully fez sucesso durante a procissão. (Foto: Reprodução/ X | @oriajr)

O Círio de Nazaré é marcado pelos gestos e emoções de pessoas que costumam utilizar da criatividade para pagar suas promessas feitas à Nossa Senhora de Nazaré ao longo do ano. Mas, um aspecto em especial frequentemente chama a atenção dos romeiros que sempre marcam presença nas procissões: os looks montados com as camisas estampadas em homenagem à Rainha da Amazônia.

Neste ano, uma cadela chamada Jully foi quem tomou os holofotes das pessoas durante a procissão. Ela estava usando um vestido inspirado nas camisas tradicionais do Círio de Nazaré. Além do look trabalhado na festa nazarena, a pet ainda utilizava uma coleira e outros detalhes de cor rosa, e um laço especial que exalou muita fofura e deixou muitos fiéis surpresos com a elegância da cadela na romaria.

Em um vídeo publicado no TikTok, é possível ver a cadela se arrumando para esperar a passagem da Imagem Peregrina na berlinda e se sentando em uma calçada. Ao longo do reels, foi adicionada ainda uma narração como se fosse a própria pet se comunicando com os seguidores: “Aproveitando os meus minutos de fama, devia ter cobrado pix. Cansei, até o próximo círio”, disse ela.

VEJA MAIS

image Romaria da Juventude 2025: veja o percurso da procissão que será neste sábado, em Belém
Com o tema “Com Maria, Nossa Mãe e Rainha, Caminhamos com Cristo, nossa Esperança”, a Romaria da Juventude é organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN)

image Pós-Círio: veja dicas de médicos e nutricionistas para evitar gripe e exageros na quadra nazarena
O calor e as comidas salgadas aumentam a necessidade de hidratação

image Ciclo Romaria 2025: confira o trajeto da procissão que será neste sábado (18)
Procissão sobre duas rodas é uma das mais animadas do Círio de Nazaré e vai premiar grupos e bicicletas decoradas

Reação dos seguidores

Nas mídias sociais, diversas pessoas gostaram e elogiaram o vestido charmoso da cadela Jully que passeava pelo centro de Belém. “Arrasou no look, entregou tudo”, escreveu uma mulher. Que coisa linda, que Nazinha abençoe essa princesa”, desejou outra pessoa. “Vimos ela de perto, tivemos a oportunidade de tirar uma foto. Nossa, como ela estava uma fofura”, revelou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

cadela

look

belém

Nossa Senhora de Nazaré
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda