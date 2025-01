VÍDEO: Rapaz tropeça no mar e 'estraga' momento tranquilo ao nascer do sol

Uma cena inusitada durante o nascer do sol em Ubatuba, litoral de São Paulo, tem arrancado risadas nas redes sociais. Enquanto Hellen e seu namorado apreciavam a paisagem tranquila da manhã, um rapaz surgiu correndo em direção ao mar e gritando “Hiruu”. No entanto, sua entrada triunfal foi interrompida por um tropeço inesperado, que o levou a cair desajeitadamente na água.

O momento foi registrado em vídeo por Hellen, que não conteve as gargalhadas diante do ocorrido. A gravação rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, onde internautas reagiram com bom humor. "A praia me transforma", brincou um usuário, enquanto outro comentou: "Esse sou eu tentando ser poético na vida real".

VEJA MAIS

Mais do que apenas uma situação cômica, o episódio trouxe um toque de leveza e descontração para o dia de quem assistiu. A combinação do ambiente natural com a espontaneidade humana rendeu um vídeo que certamente será lembrado como uma das curiosidades divertidas do verão.