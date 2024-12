VÍDEO: Jovem tenta dar show de embaixadinha na praia, mas acaba dando vexame

Uma brincadeira de futebol na beira da água foi o suficiente para transformar o primeiro dia de praia de um rapaz em Garopaba, Santa Catarina, em um episódio memorável. No vídeo, registrado por uma moça que acompanhava a cena, o jovem escorrega e cai na água, arrancando risadas de quem estava por perto. A autora do registro ainda fez questão de brincar com a situação ao comentar: “Palmitense na praia é perigo à vista!”.

Publicada nas redes sociais, a cena logo despertou reações dos internautas, que não economizaram nos comentários bem-humorados. “Eu praticando esportes”, escreveu um usuário. Outros compartilharam experiências similares, mostrando que pequenos deslizes em momentos de lazer podem render boas risadas.

A situação também levantou a questão: quem nunca teve uma estreia desastrada? Episódios como esse mostram que momentos de descontração têm o poder de transformar um simples dia na praia em uma história para lembrar.