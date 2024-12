VÍDEO: Motorista dirige carro sentado em cadeira de praia e gera debate sobre segurança

Um episódio inusitado mostrou um motorista dirigindo seu carro enquanto usava uma cadeira de praia no lugar do banco do condutor. A cena foi capturada pelo passageiro do veículo, que não perdeu tempo em registrar o momento, que aconteceu em São Lourenço do Oeste (SC).

No vídeo, é possível ver o motorista manuseando o volante com naturalidade, apesar da evidente substituição improvisada. A situação gerou diversas reações online, incluindo uma ironia de um internauta que comentou: “Mas também, o Detran implica com tudo”.

Embora a situação tenha despertado o humor dos internautas, ela também chamou atenção para questões relacionadas à segurança no trânsito e às condições dos veículos que circulam pelas ruas.