Banhistas devolvem fuzil após PM deixar cair no mar; veja vídeo

Banhistas foram surpreendidos com a queda de um fuzil da Polícia Militar no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio. A arma caiu de um helicóptero enquanto as autoridades realizaram patrulhamento na área, mas logo foi devolvida. A situação aconteceu nesta terça-feira (31), no Rio de Janeiro. Veja abaixo.

O registro foi feito por pessoas que estavam na praia. Enquanto o helicóptero da Polícia Militar passava uma faixa rasa do mar, um agente deixou cair a arma em meio a alguns banhistas. A ação movimentou os presentes e um homem pegou o fuzil. Ao devolvê-lo, foi aplaudido.