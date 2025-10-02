Turismo com afeto: parceria leva cuidado veterinário a resorts dog friendly

O turismo dog friendly ganha mais um reforço no Brasil com a nova parceria entre a GAV Resorts e a rede de saúde veterinária +Pet. A iniciativa visa oferecer mais conforto e segurança para os animais de estimação e suas famílias durante o período de hospedagem nos empreendimentos da GAV Resorts, localizados em Salinópolis (PA), Porto de Galinhas (PE) e Pirenópolis (GO).

Além de uma estrutura pensada para receber os cachorrinhos de forma acolhedora, os hóspedes agora terão acesso a condições especiais para contratação dos planos de saúde da +Pet, que incluem consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24h em hospitais e clínicas próprias, sem carência e com cobertura em diversas regiões do país. A parceria oferece ainda cupom exclusivo de 15% de desconto nas parcelas recorrentes.

A iniciativa reflete uma mudança de comportamento cada vez mais evidente: os pets fazem parte da família brasileira. Segundo dados da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), o Brasil possui mais de 149 milhões de animais de estimação, sendo mais de 67 milhões apenas de cães — o que coloca o país entre os maiores mercados pet do mundo. Paralelamente, uma pesquisa do IBGE aponta que mais de 47% dos lares brasileiros possuem ao menos um cachorro.

Atendimento

Para quem se hospeda em um dos resorts da GAV, há também a tranquilidade de contar com o serviço de telemedicina veterinária 24 horas por dia, garantindo orientação imediata em caso de qualquer necessidade com o pet — seja uma dúvida simples ou uma situação emergencial.

Gav Resorts oferece infraestrutura pensada para receber os cachorrinhos de maneira acolhedora (Divulgação/Gav Resorts)

“Acreditamos que as férias em família também devem incluir os animais de estimação, com conforto e segurança. Por isso, firmamos essa parceria com a +Pet, uma empresa que compartilha do nosso compromisso com o cuidado, a responsabilidade e o bem-estar”, afirma Alexandre Pedreira, sócio-diretor de hotelaria da GAV Resorts.

Além do benefício na contratação dos planos, os hóspedes também recebem brindes especiais e contam com a praticidade de uma rede de saúde que acompanha o pet mesmo depois da viagem.

Com essa iniciativa, a GAV Resorts e +Pet reafirmam o compromisso de transformar experiências em momentos de afeto, cuidado e conexão — com todos os membros da família.

Cada acomodação da rede GAV Resorts permite a hospedagem de até dois cães de pequeno porte (até 10 kg cada), mediante apresentação obrigatória da carteira de vacinação atualizada no momento do check-in.