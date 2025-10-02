Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Turismo com afeto: parceria leva cuidado veterinário a resorts dog friendly

A GAV Resorts e a +Pet anunciam parceria para promover estrutura e cuidados integrais aos companheiros de quatro patas durante as férias em família

Conteúdo sob responsabilidade da Gav Resorts
fonte

Os resorts da GAV oferecem uma infraestrutura de alto padrão para toda a família (Divulgação/Gav Resorts)

O turismo dog friendly ganha mais um reforço no Brasil com a nova parceria entre a GAV Resorts e a rede de saúde veterinária +Pet. A iniciativa visa oferecer mais conforto e segurança para os animais de estimação e suas famílias durante o período de hospedagem nos empreendimentos da GAV Resorts, localizados em Salinópolis (PA), Porto de Galinhas (PE) e Pirenópolis (GO).

Além de uma estrutura pensada para receber os cachorrinhos de forma acolhedora, os hóspedes agora terão acesso a condições especiais para contratação dos planos de saúde da +Pet, que incluem consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24h em hospitais e clínicas próprias, sem carência e com cobertura em diversas regiões do país. A parceria oferece ainda cupom exclusivo de 15% de desconto nas parcelas recorrentes.

VEJA MAIS

image Melhores resorts em Salinas: a GAV Resorts oferece opções para toda a família
Descubra os melhores resorts em Salinópolis, no Pará

A iniciativa reflete uma mudança de comportamento cada vez mais evidente: os pets fazem parte da família brasileira. Segundo dados da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), o Brasil possui mais de 149 milhões de animais de estimação, sendo mais de 67 milhões apenas de cães — o que coloca o país entre os maiores mercados pet do mundo. Paralelamente, uma pesquisa do IBGE aponta que mais de 47% dos lares brasileiros possuem ao menos um cachorro.

Atendimento

Para quem se hospeda em um dos resorts da GAV, há também a tranquilidade de contar com o serviço de telemedicina veterinária 24 horas por dia, garantindo orientação imediata em caso de qualquer necessidade com o pet — seja uma dúvida simples ou uma situação emergencial.

image Gav Resorts oferece infraestrutura pensada para receber os cachorrinhos de maneira acolhedora (Divulgação/Gav Resorts)

“Acreditamos que as férias em família também devem incluir os animais de estimação, com conforto e segurança. Por isso, firmamos essa parceria com a +Pet, uma empresa que compartilha do nosso compromisso com o cuidado, a responsabilidade e o bem-estar”, afirma Alexandre Pedreira, sócio-diretor de hotelaria da GAV Resorts.

Além do benefício na contratação dos planos, os hóspedes também recebem brindes especiais e contam com a praticidade de uma rede de saúde que acompanha o pet mesmo depois da viagem.

Com essa iniciativa, a GAV Resorts e +Pet reafirmam o compromisso de transformar experiências em momentos de afeto, cuidado e conexão — com todos os membros da família.

Cada acomodação da rede GAV Resorts permite a hospedagem de até dois cães de pequeno porte (até 10 kg cada), mediante apresentação obrigatória da carteira de vacinação atualizada no momento do check-in.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

dogfriendly

cuidados

vempragav2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda