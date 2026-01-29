Cachorro da raça Spitz Alemão é furtado por homem; polícia recuperou o animal

Um cachorro da raça Spitz Alemão que havia sido roubado de uma residência no Lago Norte, no Distrito Federal, no domingo (25), foi encontrado pela Polícia Civil (PCDF) na QNN 21 de Ceilândia.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, de 55 anos, pulou o portão da casa, pegou o cachorro no quintal e fugiu carregando o animal nos braços.

O cachorro não apresentou nenhum sinal de maus-tratos e já retornou aos tutores. O caso está sendo investigado pela 9ª Delegacia de Polícia do Lago Norte, e o suspeito deve responder legalmente pelo furto e pela tentativa de comercialização do animal.

