Cachorro ataca partes íntimas de homem que roubou o carro da irmã e tentou invadir a casa do primo

Um homem de 40 anos, que não teve a identidade divulgada, precisou de atendimento médico após ser atacado por um cachorro enquanto tentava invadir a casa do primo, no último sábado (1º), em Rio Branco (AC). Segundo a Polícia Militar do Acre (PM-AC), o homem havia furtado o carro da irmã para consumir drogas em um motel e, sem dinheiro para pagar a conta, tentou pegar o valor na casa do parente.

Homem furtou carro da irmã e foi para o motel

De acordo com a PM, o furto aconteceu nas primeiras horas de sábado. O homem pulou o muro da residência da irmã, pegou a chave e levou o carro que estava estacionado do lado de fora. Ele dirigiu até um motel, onde permaneceu por horas consumindo drogas.

Quando percebeu que não tinha dinheiro para a conta, o suspeito deixou o carro como forma de garantia e foi até outro bairro, onde mora o primo, com a intenção de pedir o valor emprestado e recuperar o veículo.

Suspeito foi mordido nas partes íntimas e levado ao hospital

Ao chegar à casa do primo, o homem entrou no quintal sem avisar. Ele não sabia que havia um cachorro no local, que acabou avançando e mordendo suas partes íntimas, causando ferimentos graves.

O homem foi socorrido pela PM e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia. O carro foi recolhido por um guincho e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde a ocorrência foi registrada.

Até esta segunda-feira (3), não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem nem sobre uma possível detenção, já que o nome dele não foi divulgado.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)