Nova cirurgia brasileira promete aumentar a grossura do pênis

A Associação Americana de Urologia (AAU) costuma selecionar anualmente em seu congresso o total de 12 procedimentos que são considerados inovadores para exibi-los em suas palestras ao longo dos quatro dias de evento. No último domingo (27), os congressistas se reuniram em Las Vegas, nos EUA, para assistir a uma técnica que promete aumentar a grossura do pênis em 2,5 a 3 cm.

Essa alternativa tem como nome “Dart-Vag” porque utiliza dois tecidos escrotais. Um deles é chamado de “Dartos”, que é considerada uma camada essencial localizada abaixo da pele, em que o seu objetivo é manter a temperatura certa nos testículos para que eles se contraiam em dias frios, a fim de aproximá-los do corpo.

A técnica inovadora foi criada pelo urologista Ubirajara Barroso Jr., que é professor da Universidade Federal de Brasília (UFBA) e da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. O procedimento é indicado àqueles que possuem o órgão com diâmetro menor que 7 ou 8 centímetros.

Essa cirurgia é realizada com injeções de ácido hialurônico no dorso do órgão para evitar a uretra e, com sorte, o efeito pode durar até dois anos até o pênis necessitar de novas intervenções da composição.

Em meio ao processo, os pacientes que participaram do estudo responderam um questionário validado cientificamente e, após as injeções, relataram satisfação com a sua vida sexual e imagem corporal. Até agora, 30 homens já foram operados com a técnica e 10 desses casos foram apresentados durante o congresso americano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)