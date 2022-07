Brasileiros gastam mais de R$ 40 com almoço por dia, diz pesquisa; confira 10 dicas para economizar

Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) informou que os brasileiros gastam, em média, R$ 40,64 para almoçar fora de casa. O valor é 17,4% maior do que o da última pesquisa, realizada em 2019. Por conta do momento econômico do Brasil, muitas pessoas estão procurando formas de economizar, e aqui você vai conferir como gastar menos ao almoçar fora de casa.

Como qualquer tipo de economia é bem vinda, dicas de como economizar ao precisar almoçar fora de casa podem ter uma boa influência para que o hábito não acabe saindo mais caro no fim do mês.

Confira 10 dicas para economizar ao comer fora de casa:

Evite restaurantes com buffet a quilo: Os restaurantes self service são opções bastante atrativas, mas normalmente têm o preço mais caro.

Escolha restaurantes de buffet livre: Restaurantes que cobram um valor único por pessoa, a um preço mais acessível, são melhores opções. Com isso, é possível controlar os gastos mensais com as refeições e não deixar a economia de lado.

Refeições prontas de supermercado: Alguns supermercados e outros estabelecimentos oferecem refeições prontas (marmitas) a preços bem baixos. A opção pode reduzir bastante o valor gasto com comidas, pois normalmente são mais baratas que comer em algum estabelecimento.

Levar comida de casa: A melhor opção entre todas é a de preparar a comida em casa. Além de produzir uma comida feita por você, de acordo com as suas necessidades e ao seu gosto, é também a opção mais barata e onde existe o maior controle com os gastos.

Tenha um lanche reserva: Guardar uma fruta, uma barrinha de cereais ou algum outro tipo de lanche ajuda na hora que bate a fome e permite que não se gaste demais na hora das refeições como almoço e jantar.

Almoçar em horários diferentes: Alguns restaurantes costumam diminuir o preço de suas refeições após determinado horário. Apesar de menos opções, é possível economizar ao escolher um horário que não seja de pico.

Comprar marmitas prontas: A opção é ótima para o planejamento. Restaurantes oferecem a opção, mas também já existem pessoas que vendem pacotes com diferentes marmitas para congelar e levar para o trabalho.

Dividir o almoço com colegas de trabalho: Combinar com os colegas de trabalho pode ser uma opção que é econômica e integra as pessoas. Cada indivíduo pode levar uma coisa diferente pra comer, promovendo um almoço diferente.

Restaurantes conveniados: Alguns restaurantes concedem descontos para pessoas de determinadas empresas. Confira as parcerias da sua empresa, universidade, clube ou até mesmo sindicato e veja se a economia vale a pena.

Almoçar em grupo: Caso o almoço seja feito por um grupo de pessoas sempre, no mesmo lugar, por que não negociar um desconto? Assim, ambos saem ganhando, o dono do estabelecimento, pela fidelização, e você e seus parceiros, com o desconto.

