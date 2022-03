Alta do gás de cozinha: veja 5 dicas para economizar após o aumento

No último dia 11 de março, o preço do gás de cozinha ganhou um reajuste da Petrobras de 16,1%, com alguns produtos chegando a custar R$ 135 no bairro da Cremação e variando entre R$ 120 e R$ 125 na Pedreira e no Jurunas. Esse aumento traz um grande impacto para o bolso dos brasileiros, principalmente daqueles que têm a cozinha como renda mensal. Pensando nisso, o oliberal.com listou algumas dicas para aulixiar na economia no uso do produto; veja.

Mantenha as bocas do fogão limpas

Muita gente não sabe, mas a chama amarela ou laranja é um dos sinais que a boca do fogão não está funcionando adequadamente, o que pode causar a perda de potência do fogo. Nesses casos, sempre limpe as bocas com água e sabão e, se o problema persistir, procure uma assistência ou um profissional adequado para fazer a manutenção do utensílio.

Evite as correntes de ar

Tampe as panelas quando estiver cozinhando. O simples gesto evita a circulação de ar e não deixa a chama perder sua potência. Caso fique sem tampa, a panela irá ficar mais tempo no fogão para conseguir atingir a temperatura ideal.

Otimize o uso

Nunca coloque uma panela pequena em uma boca grande. Essa má otimização das bocas gera um alto desperdício de gás. Use quando estiver querendo eficiência no aquecimento dos alimentos e sem tempo para esperar.

Corte mais os alimentos

Apesar de simples, uma alternativa para os alimentos cozinharem mais rápido é cortá-los em pedaços menores. Assim, ele terá mais contato com a superfície da água e irá amolecer rapidamente. Outra opção bastante adequada é usar o vapor de uma panela que já está em uso para fazer o cozimento de legumes a vapor ou esquentar algo em banho maria, além de deixar os grãos de molho por, pelo menos, 12h, para amolecer mais rapido durante o cozinhamento e eliminar os antinutrientes causadores de problemas de digestão.

Confira o funcionamento do botijão e da mangueira

É sempre bom passar uma esponja com sabão na mangueira do botijão para saber se não está ocorrendo nenhum vazamento. Assim, é possível economizar e evitar possíveis acidentes.

