4 dicas para ajudar no planejamento alimentar de uma viagem

A alimentação é uma das etapas do planejamento de uma viagem e ela depende de vários fatores como o tipo da viagem (mais tranquilas ou mais radicais), o tipo de hospedagem (hotel, casa ou apto alugado, hostel) e o grupo que irá viajar (família ou amigos). Separamos quatro dicas com as bebidas e alimentos mais indicados para levar.

Frutas frescas: São opções saudáveis para um lanche leve. Elas hidratam e possuem vitaminas para dar um reforço imunológico. Escolha as mais práticas para consumir como banana, maçã e laranja. Dica: Armazene as frutas em uma vasilha ou recipiente separado dentro da sua bagagem para evitar possíveis acidentes e leve uma sacola para depositar as cascas e resíduos após o consumo.

Frutas são opções de lanches rápidos para consumir durante a viagem (André Oliveira / O Liberal)

No passeio com crianças, as frutas também são ótimas opções. Elas irão ajudar a manter uma alimentação mais saudável mesmo durante as férias, onde geralmente se consomem mais alimentos como batata frita e chocolate.

Bebidas: O sol do verão e as altas temperaturas pedem combinações de bebidas refrescantes. A sommelière Brenda Colares, do Preço Baixo, indica o consumo de bebidas como espumantes, vinho branco e das bebidas destiladas gin, vodka e cachaça. Ela também recomenda a preparação de drinks. “Pode-se preparar um delicioso clericot com o vinho branco, uma gin tônica super refrescante, uma mimosa com o espumante e a boa e velha caipirinha que nunca perde seu espaço”, destaca.

A sommelière Brenda Colares ensina com preparar o drink com espumante, a Mimosa (Arquivo pessoal)

A sommelière aposta que o gin, o espumante, o vinho branco e a cachaça estão entre os quatro mais indicados que não podem faltar na viagem. Ela explica que o espumante é leve e refrescante e ensina a preparar o drink conhecido como mimosa. Confira a receita a seguir.

Drink mimosa

Ingredientes:

1 garrafa de espumante brut

1 suco de laranja

1 laranja

1 ramo de hortelã

Modo de preparo:

Gele o espumante e o suco de laranja por cerca de 35 minutos. Preencha metade da taça com espumante e a outra metade com o suco de laranja. Para finalizar corte em rodelas a laranja e coloque 1 rodela dentro da taça para enfeitar junto com um ramo de hortelã para dar aquele toque final.

Sanduíche natural: É outra opção de lanche leve e saudável e de fácil preparação, que pode ser servido durante a viagem ou no próprio passeio como lanche antes de sair ou para levar para os pequenos. A vantagem é que ele pode ser consumido frio ou em temperatura ambiente. Fique atento aos ingredientes utilizados no sanduíche para armazenar de forma correta, por isso dê preferência para alimentos que não necessitam de cozimento.

Biscoitos e/ou barras de cereais: São lanches rápidos e tem várias opções de tipos e sabores no supermercado. Para os que desejam manter a alimentação saudável, a dica é escolher os mais fit como as barras de cereais. Os biscoitos também podem ser alimentos fáceis de consumo e práticos para levar na viagem.

Depois dessas dicas prepare sua lista de compras das férias com muitas frutas, queijo, presunto, pão, verduras e bebidas e outros itens.