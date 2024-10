Brasileira é considerada a segunda pessoa mais velha do mundo; saiba quem é

Inah Canabarro Lucas, uma brasileira de 116 anos, é oficialmente a segunda pessoa mais velha do mundo, segundo o Grupo de Pesquisa de Gerontologia (GRG). Ela reside na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre, e faz parte do seleto grupo dos supercentenários, aqueles que ultrapassam a marca dos 110 anos. No Dia Nacional do Idoso, celebrado nesta terça-feira (1º), Inah se tornou um exemplo de longevidade.

O título de pessoa mais velha do mundo atualmente pertence à japonesa Tomiko Itooka, que também tem 116 anos, mas é um mês mais velha que Inah. A lista foi atualizada após a morte de Maria Branyas Morera, da Espanha, aos 117 anos.

Sobre Inah Canabarro

Nascida em 8 de junho de 1908, em São Francisco de Assis, no interior do Rio Grande do Sul, Inah dedicou sua vida à religião. Aos 18 anos, ingressou na vida religiosa em Montevidéu, no Uruguai, e posteriormente lecionou português e matemática no Rio de Janeiro. Segundo a biografia dela no site da LongeviQuest, quando criança Inah era tão magra que muitas pessoas não achavam que ela sobreviveria.

Apesar de hoje ter dificuldades para escutar e enxergar, Inah mantém uma rotina regrada, com horários fixos para acordar, comer, rezar e dormir, segundo seus familiares e amigos.

Confira o ranking atual dos supercentenários

Rumiko Itooka, 116 anos Inah Canabarro Lucas, 116 anos Elizabeth Francis, 115 anos Ethel Caterham, 115 anos Okagi Hayashi, 115 anos

