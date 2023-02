Morre brasileira candidata ao recorde de mulher mais velha do mundo

Morreu nesta segunda-feira (27), aos 121 anos, Josefa Maria da Conceição, considerada a pessoa mais idosa de Alagoas e talvez do mundo. Nascida em 7 de fevereiro de 1902, na cidade de Pilar, "Dona Josefa", como era conhecida, era ex-agricultora e, segundo informações do médico que a acompanhava, Renato Rezende, morreu em casa onde estava sendo cuidada por sua família e uma equipe do programa "Melhor em Casa". Apesar de ter tido 22 filhos, apenas quatro estavam vivos e somente dois deles viviam com ela.

A neta mais nova de Dona Josefa, Miquesia Katyuscia Lima da Silva, de 14 anos, disse em entrevista que perdeu a conta de quantos netos tinha a avó, mas que eram mais de 45. A família estava ansiosa para que ela fosse reconhecida pelo Guinness Book como a pessoa mais velha do mundo.

De acordo com o Guiness, a mulher mais velha do mundo era a freira Lucile Randon, falecida em 18 de janeiro deste ano. Com a morte dela, o posto passou oficialmente para María Branyas, que tem 115 anos e vive na Espanha. Embora dona Josefa fosse seis anos mais velha, não houve tempo para que esse reconhecimento fosse feito formalmente.

O corpo de Dona Maria foi velado em sua casa e o sepultamento ocorreu hoje mesmo, às 10h, no cemitério Frei Damião, na Chã do Pilar. A prefeitura expressou suas condolências à família e amigos e ressaltou que ela sempre será lembrada pelos moradores da cidade por ter testemunhado grande parte de sua história.