Morre pessoa mais velha do mundo, freira Lucile Randon, aos 118 anos de idade

A freira francesa Lucile Randon, conhecida como irmã André, era a pessoa mais velha do mundo e morreu nesta terça-feira (17), aos 118 anos. Ela vivia em uma casa de repouso na cidade francesa de Toulon, a 841 km de Paris, e faleceu enquanto dormia. Em seus últimos dias de vida, a irmã orava e era observada por profissionais especializados em cuidados paliativos. As informações são do Estado de Minas e da CNN Brasil.

VEJA MAIS:

Lucile Randon nasceu em 11 de fevereiro de 1904, em Alès, no sul da França. Assumiu o nome de irmã André quando ingressou em uma ordem de caridade católica em 1944. Também havia sobrevivido à covid-19 no ano passado. De acordo com a lista de classificações mundiais de supercentenários do Gerontology Research Group (GRG), Lucile era a pessoa viva mais velha do mundo.

Com a morte da japonesa Kane Tanaka, de 119 anos, no dia 19 de abril deste ano, a freira francesa Lucile Randon passou a ser reconhecida pelo "Guinness Book", o "Livro dos recordes", como a pessoa mais velha do mundo.