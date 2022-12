Tartaruga completa 190 anos; Jonathan é o animal terrestre mais velho

A tartaruga Jonathan completou 190 anos e se tornou o animal terrestre mais velho. Ele nasceu logo após a morte do Imperador francês Napoleão Bonaparte, na ilha de Santa Helena, no oceano Atlântico, perto da costa da Angola. De acordo com informações do UOL, a idade pode ser definida pelos especialistas com base nas medidas da carapaça.

Apesar da idade ser uma estimativa, uma foto foi tirada em 1882, em Santa Helena e mostrava que já teria pelo menos 50 anos. A tartaruga vive na residência oficial do governador de Santa Helena. Uma curiosidade é que Jonathan já estampou as moedas de cinco centavos e selos do órgão de imigração da Ilha de Santa Helena, que tem aproximadamente 4.500 habitantes.

As comemorações acabam no domingo (4), com bolo feito de cenoura, alface, pepino, maçã e pera. Os alimentos favoritos, segundo os tratadores da tartaruga Jonathan.