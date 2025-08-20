Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Brasileira de 38 anos morre por câncer raro associado a implante de silicone

Menos de 20 casos semelhantes de carcinoma foram documentados no mundo desde 1992. É o primeiro caso no Brasil

Gabrielle Borges
fonte

É o primeiro caso no Brasil. Apenas 17 casos da doença são registrados ao redor do mundo. (Freepik)

Uma mulher, cujo nome não foi revelado, de 38 anos, morreu em decorrência de um tipo raro de câncer ligado ao uso de próteses de silicone. O tratamento do caso ocorreu no Hospital do Amor, em Barretos (SP).

De acordo com o mastologista Idam de Oliveira Junior, que acompanhou a paciente, apenas 17 casos semelhantes foram documentados no mundo desde 1992. A raridade do caso clínico foi descrita na revista Annals of Surgical Oncology e representa o primeiro registro brasileiro de carcinoma espinocelular associado a implantes mamários. O médico mastologista é um dos autores desse estudo.

VEJA MAIS

image Mulher retira silicone dos seios e se surpreende com o que vê: ‘Nojento’
Bunnie DeFort tinha as próteses de silicone há mais de 13 anos. Ela precisou removê-las por questão de saúde

image Prótese de silicone salva mulher esfaqueada 22 vezes; entenda a história
Ataque ocorreu na China. Implantes mamários absorveram a maior parte dos golpes, segundo médicos, e agressor morreu


 

A paciente colocou as próteses aos 20 anos e, dezoito anos depois, percebeu alterações na mama esquerda, como inchaços e acúmulos de líquidos. Exames de imagem indicaram a necessidade de retirada do implante, mas a biópsia revelou a presença de células malignas na membrana que envolve a prótese, que infiltrou músculos e ossos do tórax.

Apesar da cirurgia e do início da quimioterapia, o tumor voltou pouco depois e se espalhou para o fígado e outros órgãos. Ela morreu em cerca de oito meses.

O que é a cápsula da prótese?

A cápsula da prótese de silicone é uma camada de tecido fibroso que o próprio organismo forma naturalmente ao redor de qualquer corpo estranho implantado no corpo, incluindo próteses mamárias de silicone.

Essa cápsula é uma resposta normal do sistema imunológico, como uma forma de "isolar" o implante do restante do corpo. Ela atua como uma barreira protetora e geralmente não causa problemas.

Condição raríssima

O pesquisador ressalta que o carcinoma continua sendo uma condição raríssima, sem relação com um tipo específico de silicone, cobertura ou técnica cirúrgica

Como deve ser o acompanhamento em caso de suspeita?

Médicos recomendam acompanhamento via ultrassom a partir do quinto ano após a cirurgia para implantação de próteses de silicone, seguido de exames a cada dois anos

Sinais que merecem investigação incluem:

  1. Aumento anormal da mama.
  2. Vermelhidão persistente.
  3. Formação de nódulos.
  4. Presença de líquido ao redor da prótese nos exames de imagem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

saúde

implante de silicone

brasileira morre de doença rara
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Corpo é encontrado dentro de caixote no meio de avenida

A identidade da vítima e as circunstâncias da morte são desconhecidas.

19.08.25 8h59

SAÚDE

Bolsonaro é liberado de hospital neste sábado e exames apontam quadro de esofagite e gastrite

O ex-presidente chegou às 9h ao hospital DF Star, em Brasília, e saiu às 13h58

16.08.25 14h56

MEDIDA

Projeto do governo prevê que conteúdos ilegais sejam removidos de plataformas sem aval judicial

A proposta também prevê multas, advertências e a obrigação de manter representação legal no país, para facilitar o contato com autoridades e usuários brasileiros

16.08.25 13h59

SAÚDE

Roseana Sarney enfrenta novo câncer de mama; em vídeo, José Sarney manifesta apoio à filha

A doença foi identificada em exames de rotina, e a deputada federal deverá passar por cirurgia nos próximos dias

16.08.25 11h09

MAIS LIDAS EM BRASIL

De novo?

Pastor é flagrado novamente com calcinha e peruca em Goiânia

Eduardo Costa foi filmado novamente no centro de Goiânia após primeiro flagrante

19.08.25 22h04

FEMINICÍDIO

Mulher é espancada até a morte após se recusar a sair com traficante

De acordo com a família de Sther, ela foi deixada na porta de casa já completamente desfigurada pelas agressões. Ela não resistiu até chegar ao hospital

19.08.25 9h04

CASO ULTRAFARMA

Dono da Ultrafarma permanece solto sem pagar fiança de R$ 25 milhões; entenda

Sidney Oliveira entregou passaporte e usa tornozeleira eletrônica após liberação em investigação sobre esquema que movimentou R$ 1 bilhão em propinas

19.08.25 21h37

'mistério'

Avião sem identificação da Força Aérea dos EUA pousa em São Paulo

Ainda não há informações sobre quem estava a bordo ou o propósito da viagem

20.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda