Mulher retira silicone dos seios e se surpreende com o que vê: ‘Nojento’

Após 13 anos usando próteses de silicone nos seios, a norte-americana Bunnie DeFort decidiu retirá-las por questão de saúde, em novembro de 2020, e teve uma surpresa ao se deparar com o estado dos implantes.

Em um vídeo publicado no TikTok, a influencer aparece segurando as próteses, onde é possível ver manchas amarelas flutuando. No registro, ela mostra como ficou o molde com o passar dos anos. "Não é à toa que as mulheres estão tendo tantas complicações com essas coisas. É nojento", opinou. Veja o vídeo:

Bunnie estava com sintomas de uma doença que nenhum médico conseguia identificar. Depois de remover as próteses mamárias, ela afirma que os sintomas da “suposta” doença sumiram. No final do vídeo, a influencer alertou sobre sofrer em “busca da perfeição”.

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)