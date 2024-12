Bradesco, Nubank e C6 Bank fora do ar? Internautas relatam queda dos apps de bancos

Os bancos Bradesco, Nubank e CB Bank apresentaram problemas nos aplicativos nessa sexta-feira, 06 de dezembro, conforme relato de internautas. Desde às 10 horas, usuários comentam sobre os bancos fora do ar e queda dos apps. O site Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços online, recebeu notificações sobre problemas de login, PIX e saldo.

O pico de notificações sobre o Bradesco ocorreu às 11h18, com 415 relatos. Do total recebido até o momento, 91% é referente a transtornos no aplicativo Pessoa Física, 5% é sobre o app Bradesco Net Empresa e os 4% restantes são a respeito do Bradesco Cartões.

Em relação ao Nubank, o ápice de problemas relatados ocorreu às 11h03, com 97 notificações. Entre os contratempos apresentados, 76% do total é acerca do login no aplicativo, 18% corresponde ao funcionamento do PIX e 6% é ligado ao login no Internet Banking.

O C6 Bank, por fim, teve o maior número de problemas reportados às 13h07, sendo 568 notificações. Do total, 59% refere-se ao saldo na conta, 34% é sobre o funcionamento do PIX e 7% está ligado ao pagamento de contas.

Confira relatos de internautas abaixo: