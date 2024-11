Clientes do Nubank relatam bug que permite saque de R$ 1.000 sem crédito

Nesta sexta-feira (8), clientes do Nubank relataram nas redes sociais que o sistema dos caixas do Banco 24 Horas estava apresentando um problema, permitindo que saques de até R$ 1.000 fossem feitos na função crédito, mesmo sem o cliente ter limite disponível.

A situação rapidamente repercutiu nas redes sociais, com diversos usuários afirmando que conseguiram realizar saques no valor máximo permitido nos caixas eletrônicos, utilizando o cartão de crédito, mesmo sem ter o crédito disponível na conta.

Pelo assunto ter repercutido, muitas pessoas se dirigiram a caixas eletrônicos da rede 24 Horas, localizados principalmente em postos de combustíveis, para tentar sacar o valor.

Alguns relatos também informaram que viaturas policiais cercaram diversos caixas eletrônicos. Em um vídeo compartilhado nas redes, um veículo blindado da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi visto protegendo um dos terminais de saque.

Ao Metrópoles, a instituição explicou, por meio de nota, que: "Nubank informa que o serviço de saque via débito já foi normalizado e que estamos trabalhando para o restabelecimento do saque via cartão de crédito o quanto antes."

