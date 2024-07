Qual a diferença entre fintech e bancos digitais? Entenda

Nos últimos anos, os termos "fintech" e "bancos digitais" têm se tornado cada vez mais comuns no mercado financeiro. Ambos são inovações importantes que têm transformado a maneira de lidar com dinheiro. Mas, afinal, o que significa cada um? Entender as diferenças entre os dois conceitos pode ajudar a aproveitar ao máximo as vantagens que cada um oferece. Confira:

O que é uma fintech?

Fintech, uma abreviação de "financial technology", refere-se a empresas que utilizam a tecnologia para oferecer serviços financeiros de maneira inovadora e eficiente. As fintechs surgem para resolver problemas específicos do setor financeiro, oferecendo soluções rápidas e acessíveis por meio de plataformas digitais.

Um exemplo de fintech é o Nubank. Ele começou em 2013 como uma fintech focada em cartões de crédito sem anuidade. Desde então, expandiu seus serviços para incluir contas de pagamento, investimentos e seguros, operando de forma totalmente digital. A empresa é conhecida por sua interface amigável e atendimento ao cliente humanizado.

Veja as principais características:

- Inovação tecnológica: Utilizam tecnologias de ponta para criar novos modelos de negócios e serviços financeiros.

- Foco em experiência do cliente: Oferecem interfaces intuitivas e atendimento ao cliente ágil e eficaz.

- Diversificação de serviços: Podem atuar em várias áreas como crédito, pagamento, investimentos, seguros, entre outros.

- Regulação flexível: Geralmente começam com menos exigências regulatórias, o que facilita a inovação e o rápido crescimento.

O que é um banco digital?

Um banco digital é uma instituição financeira que oferece uma gama completa de serviços bancários de forma totalmente online. Diferente dos bancos tradicionais, os bancos digitais não possuem agências físicas e realizam todas as operações via internet.

O Banco Inter, fundado em 1994, é um exemplo de banco digital que oferece serviços completos, como contas correntes, cartões de crédito, empréstimos, investimentos e seguros, tudo através de sua plataforma digital.

Veja as principais características:

- Serviços bancários completos: Oferecem todos os serviços de um banco tradicional, como contas correntes, empréstimos, cartões de crédito e investimentos.

- Operação totalmente online: Realizam todas as transações de forma digital, sem a necessidade de agências físicas.

- Baixa carga tarifária: Muitas vezes oferecem serviços sem tarifas ou com tarifas muito reduzidas em comparação aos bancos tradicionais.

- Regulação estrita: Operam sob a regulação rigorosa dos órgãos financeiros, garantindo segurança e confiabilidade aos clientes.

Afinal, quais são as diferenças entre os dois?

A principal diferença entre fintechs e bancos digitais está no escopo e na abordagem. Fintechs se concentram em soluções específicas e inovadoras, frequentemente lançando novos produtos com agilidade devido à regulação mais flexível. Em contraste, bancos digitais oferecem um conjunto completo de serviços financeiros de forma digital, com uma estrutura robusta e aderindo a rigorosos padrões regulatórios.

Como isso impacta o usuário?

Ao usar o Nubank, por exemplo, aproveita-se a combinação de serviços completos e a inovação inicial de uma fintech. Já ao optar pelo Banco Inter, tem-se acesso imediato a um leque completo de serviços bancários digitais, sem precisar visitar agências físicas. No final das contas, a escolha entre uma fintech e um banco digital depende das necessidades específicas e do tipo de experiência bancária desejada.