PIX do Google? Veja o que é, as novidades e como usar na carteira digital

O Google anunciou nesta terça-feira (30), que sua Carteira Digital passará a oferecer a opção de pagamentos via Pix no Brasil. Até agora, o Google Pay permitia apenas pagamentos por cartões de crédito e débito, mas, em breve, os usuários poderão realizar transações instantâneas e gerenciar chaves Pix de diferentes bancos diretamente na plataforma. O lançamento da modalidade será gradual e ainda não há previsão de quando estará disponível para o público geral.

A parceria com o C6 Bank e o PicPay permitirá que os usuários vinculem suas contas nesses bancos à Carteira do Google e realizem pagamentos por meio de chave Pix, leitura de QR Code ou Pix copia e cola. Inicialmente, o serviço será disponibilizado para um grupo selecionado de usuários, com um limite de transação específico.

Para ter acesso à nova função será necessário possuir uma conta em um desses dois bancos e ter o aplicativo correspondente instalado no mesmo aparelho da Carteira do Google. Com a integração do Pix, o Google Pay busca facilitar a vida dos usuários, permitindo que todas as suas transações financeiras sejam centralizadas em um único aplicativo. A empresa promete uma experiência mais segura, com criptografia de ponta a ponta e autenticação biométrica.

O sistema de transferências instantâneas foi criado em novembro de 2020 e já é o meio de pagamento mais popular do Brasil. De acordo com o Banco Central (BC), o Pix bateu um novo recorde em junho deste ano. Pela primeira vez, foram feitas 224,2 milhões de transferências em 24 horas.

Como funciona o Pix na Carteira do Google?

Para utilizar o Pix na Carteira do Google, basta vincular sua conta bancária à carteira digital e seguir os passos indicados no aplicativo, que são bastante intuitivos. É importante ressaltar que, para realizar a vinculação, é necessário ter o app do banco e o Google Pay instalados no mesmo dispositivo.

As transações via Pix poderão ser feitas de três maneiras:

transferência via chave de pagamento;

leitura de QR Code;

método Pix copia e cola, com um código.

Elisa Joia, diretora de operações de pagamentos do Google Pay para a América Latina, destacou que, no início, o serviço estará disponível apenas para alguns usuários, com um limite de transação reduzido, para melhor entender o comportamento dos usuários e ajustar o serviço conforme necessário.

"A ideia de o lançamento ser pequeno é podermos entender como é o comportamento do usuário em relação ao limite. Então estamos trabalhando, nesse momento, com um limite fixo", explicou.

Assim como acontece com os cartões de crédito e débito, as chaves Pix poderão ser gerenciadas diretamente pelo aplicativo do Google, eliminando a necessidade de acessar os apps dos bancos digitais para realizar transferências.

Segurança e privacidade

O Google garante que todas as transações realizadas via Pix na Carteira são criptografadas e seguem "os mais altos padrões de segurança". A empresa também ressalta que a integração com o Open Finance, solução do Banco Central do Brasil que permite o compartilhamento seguro de informações entre os serviços financeiros.

Em caso de problemas, o Google disponibiliza um canal de suporte para os usuários e recomenda também o contato com as instituições financeiras.

"A instituição financeira pode tomar a decisão de aprovar ou não a transação, sempre usando ferramentas de autenticação. A tecnologia sempre vai garantir que é aquele usuário usando aquele aparelho para fazer transação", disse Joia.

"Se o aparelho foi roubado, temos alternativas como o 'encontre a minha conta', que permite retirar a conta Google do aparelho, além de funcionalidade de Android que permitem garantir mais segurança em caso de roubo do usuário", completou a executiva.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)