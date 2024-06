Pesquisa do Google revela como startups brasileiras usam a Inteligência Artificial

Um estudo inédito do Google for Startups, em parceria com a Box1824, divulgado nesta terça-feira (25), revela que a maioria das startups de inteligência artificial (IA) no Brasil ainda não possui uma estratégia definida para o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial generativa (GenAI). O relatório do Google também destaca o potencial da ferramenta e como ela pode ajudar a alavancar e organizar os negócios.

Intitulado "Startups & Inteligência Artificial Generativa: Destravando o seu potencial no Brasil", o estudo aponta que 63% das startups brasileiras não possuem uma estratégia de curto e longo prazo para usar a GenAI. Apesar disso, 27% das startups entrevistadas já relatam retornos financeiros com o uso da tecnologia.

Veja qual o principal uso da Inteligência Artificial nas startups brasileiras

Resumir informações de várias fontes (62%); Criar uma lista de fontes de dados (57%); Gerar recomendações personalizadas para atividades de acompanhamento (54%).

O estudo destaca que, apesar do grande potencial da GenAI para impulsionar diversos setores da economia, as startups brasileiras enfrentam diversos desafios para adotar a tecnologia, como demandas por investimentos e a falta de profissionais com as habilidades necessárias para trabalhar com a ferramenta. Além disso, as startups ainda não sabem como medir com precisão o impacto da GenAI em seus negócios. Apesar dos obstáculos, o estudo também revela um panorama otimista em relação ao futuro da GenAI no Brasil.

"Nossa pesquisa revelou o potencial da inteligência artificial generativa para impulsionar diversos setores de negócios, abrindo um vasto campo de oportunidades ainda inexploradas. Esta iniciativa visa munir o ecossistema com informações estratégicas e dados concretos, capacitando líderes e investidores a tomar decisões mais assertivas", destaca André Barrence, diretor do Google for Startups para a América Latina.

"Há poucas tecnologias que tem um potencial tão grande de conseguir trazer mudanças sistêmicas como GenAI", diz Barrence.

Ciente do potencial transformador da GenAI, o Google for Startups oferece diversos programas para auxiliar as startups brasileiras na adoção da tecnologia. Através desses programas, as startups têm acesso a ferramentas, recursos e treinamentos para desenvolver soluções, utilizando a IA do Google.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)