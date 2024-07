Riqueza, imortalidade e 'super cérebros': especialista do Google faz previsões para 2030

Todo mundo vai estar rico até a próxima década? É o que diz o diretor de engenharia do Google, Ray Kurzweil, conhecido por suas previsões tecnológicas certeiras. Em seu novo livro, "The Singularity is Nearer", o especialista surpreendeu ao prever que a inteligência artificial superará a inteligência humana e fará uma transformação radical da sociedade.

Kurzweil já ficado famoso por antecipar avanços tecnológicos, como a ascensão da Internet, a chegada do iPhone e a vitória de um computador sobre um campeão mundial de xadrez. Dessa vez, o especialista foi além e afirmou que, até 2045, a sociedade viverá na riqueza e a tecnologia de IA descobrirá a imortalidade humana.

Confira 5 previsões de Ray Kurzweil para o futuro

Fusão entre humanos e IA: através da nanotecnologia, "camadas neurais virtuais" serão criadas na nuvem, permitindo a fusão de nossos cérebros com a IA, expandindo exponencialmente a inteligência humana. Ressurreição: a tecnologia de IA possibilitará "trazer de volta à vida" pessoas falecidas, inicialmente através de simulações e, posteriormente, através da reconstituição física de seus corpos. Imortalidade: Kurzweil prevê que, até 2030, nanorrobôs médicos e a biologia da IA revolucionarão a medicina, descobrindo a longevidade sem precedentes e até mesmo a imortalidade. Riqueza: a IA impulsionará avanços na energia fotovoltaica e na mineração robótica, tornando a energia solar acessível e diminuindo os custos das matérias-primas. "Viver com os níveis atuais de luxo será barato na década de 2030", prevê Kurzweil. Super cérebros: Kurzweil imagina um futuro onde a nanotecnologia se integra aos nossos cérebros, aumentando nossas capacidades cognitivas e abrindo novas fronteiras no entretenimento. "Poderemos acessar qualquer pensamento humano", afirma ele.

Críticas às previsões

As previsões de Kurzweil, embora ambiciosas e controversas, são baseadas em sua análise da taxa exponencial do progresso tecnológico. Apesar de algumas de suas falas parecerem fantásticas, sua visão apenas considera o potencial transformador da tecnologia e o papel que a IA terá na redefinição da humanidade.

É importante ressaltar que as previsões de Kurzweil são questionadas por alguns especialistas, que duvidam da viabilidade de suas ideias e da precisão de seus cronogramas. Outros ainda manifestam preocupações sobre as potenciais consequências negativas desse desenvolvimento tecnológico acelerado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)