Bolsonaro é Maçon? Cabo Daciolo teria indicado relação do presidente com a fraternidade; veja vídeo

Na tarde desta terça-feira (4), um vídeo de Bolsonaro falando sobre política na maçonaria passou a ser muito divulgado nas redes sociais. Após a repercussão, internautas resgataram uma gravação de 2020 onde Cabo Daciolo, candidato à presidência em 2018, fala sobre uma possível ligação do atual presidente com a sociedade secreta.

Confira o suposto vídeo de bolsonaro na maçonaria:

No vídeo, que foi repostado em janeiro deste ano, Cabo Daciolo afirma que a facada sofrida por Bolsonaro durante eventos de campanha em 2018 foi obra da maçonaria e da “nova ordem mundial”. Ele ainda diz que Bolsonaro precisava passar por um procedimento cirúrgico e tudo foi uma encenação para justificar a operação.

“Eu vou falar o que está no meu coração: eu não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma. Eu vou dizer o que que eu que eu acredito: Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí a maçonaria junto com a nova ordem mundial montou todo esse espetáculo. É o que eu acredito. É o que está no meu coração”, disse Daciolo.

Confira a fala de Daciolo:

Esclarecimento

Após a grande repercussão do vídeo, o coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que a divulgação do vídeo é uma maneira de desgastar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o político também explicou que a gravação foi feita durante um discurso em uma loja maçônica.

“Isso foi espalhado pela esquerda. Não afeta em nada o segmento evangélico. O presidente é o presidente de todos, inclusive dos maçons. Não tem problema nenhum. A esquerda que está tentando enlamear ele com a lama do satanismo que sempre defendeu”, afirmou Sóstenes.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)