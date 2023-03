Bolsa Família: mais de 50 mil famílias tiveram o benefício cancelado; veja onde

O Governo Federal anunciou, na última sexta-feira, 3 de março, que mais de 53 mil famílias do Maranhão foram excluídas do Bolsa Família por conta de irregularidades. O pagamento será cancelado a partir do mês de março e quase 28 mil novas famílias, que estavam na fila, receberão o benefício.

VEJA MAIS

Em setembro de 2022, o número de pessoas que dependiam exclusivamente do Bolsa Família (na época Auxílio Brasil) chegou a mais de 1,2 milhão no Maranhão. O estado tem a maior diferença do Brasil entre o número de cidadãos que recebiam o benefício e os que tinham carteira assinada.

Os municípios que tinham mais beneficiários do antigo Auxílio Brasil (atualmente Bolsa Família) no Maranhão, em setembro de 2022, eram:

São Luís, com mais de 140 mil famílias beneficiárias;

São José do Ribamar, pouco mais de 30 mil famílias;

Timon, quase 30 mil famílias;

Imperatriz, quase 24 mil famílias;

Chapadinha, pouco mais de 23 mil famílias;

Bacabal, pouco mais de 20 mil famílias.

Cancelamento de benefícios irregulares em todo o Brasil

O Ministério do Desenvolvimento Social, sob o comando do ministro Wellington Dias, anunciou que cerca de 12 mil pessoas serão contratadas em todo o país com o objetivo de realizar um “pente-fino” no cadastramento do benefício, com o objetivo de realizar o cancelamento dos beneficiários irregulares.

A medida projeta a exclusão de mais de 2 milhões de beneficiários irregulares, permitindo que famílias que precisam verdadeiramente do benefício e que atualmente estão na fila sejam contempladas pelo benefício. Atualmente, quase 25 milhões de pessoas são beneficiadas pelo programa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)