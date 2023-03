Governo atualizará cadastro do Bolsa Família contratando 12 mil pessoas para ‘pente-fino’

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou nesta sexta-feira (3) que o governo vai atualizar o cadastro do Bolsa Família, programa que foi relançado na quinta-feira (2). Para isso, serão contratadas cerca de 12 mil pessoas em todo o Brasil, que farão uma busca ativa para atualizar os dados dos beneficiários em uma espécie de "pente-fino".

Segundo o ministro, o objetivo é não apenas atualizar o cadastro, mas também incluir pessoas que estavam na fila, tinham direito e não eram atendidas. A iniciativa também visa retirar do programa cerca de 2,5 milhões de pessoas que recebiam o benefício indevidamente.

VEJA MAIS

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, e, para receber o benefício, elas precisam atender critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza e ter os dados atualizados no Cadastro Único.

Atualização e novas regras pautam retomada do programa

A atualização do cadastro é uma das mudanças previstas para o programa, que também terá novas regras para a concessão do benefício a partir de março. Segundo o ministro, o programa deve custar ao governo cerca de R$ 14,5 bilhões no próximo mês, e serão beneficiadas 24.838.887 pessoas, que começarão a receber o valor médio de R$ 260 a partir do dia 20.

Além disso, o Bolsa Família terá outras mudanças, como a criação de uma renda mínima por pessoa e acréscimos para famílias com filhos até 6 anos, crianças a partir de 7 anos e adolescentes até 18 anos, grávidas e famílias em situação de extrema pobreza. Para receber o benefício, as famílias também precisam cumprir contrapartidas, como acompanhamento do pré-natal para gestantes, manutenção das crianças e adolescentes na escola e atualização da caderneta de vacinação.