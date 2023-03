Pagamento do Bolsa Família começa a partir do dia 20 de março; veja calendário

Nesta sexta-feira (03), a Caixa Econômica anunciou que o pagamento do novo Bolsa Família começará a ser efetuado a partir do dia 20 de março. O programa substitui o Auxílio Brasil, e vai atender as famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

O Bolsa Família já começará a ser pago neste mês no valor de R$ 600 por família e mais R$ 150 por criança com até seis anos de idade. A partir de junho, haverá um adicional de R$ 50 por pessoa entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres grávidas cadastradas na família.

Os pagamentos começarão no dia 20 de março para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 e continuarão sendo feitos de forma gradativa até 31 de março.

As famílias elegíveis para o Bolsa Família serão transferidas automaticamente do Auxílio Brasil, sem a necessidade de um novo cadastro. Os cartões e senhas usados para o saque do Auxílio Brasil permanecerão válidos e poderão ser usados para receber o Bolsa Família.

Veja abaixo o calendário de pagamento:

20 de março – NIS com final 1

21 de março – NIS com final 2

22 de março – NIS com final 3

23 de março – NIS com final 4

24 de março – NIS com final 5

27 de março – NIS com final 6

28 de março – NIS com final 7

29 de março – NIS com final 8

30 de março – NIS com final 9

31 de março – NIS com final 0

As famílias que recebem o benefício pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital, também poderão receber o Bolsa Família e movimentar os recursos pelo aplicativo.

Além disso, um novo aplicativo Bolsa Família para smartphones deve ser lançado para substituir o aplicativo do Auxílio Brasil.

De acordo com a Caixa, os meios para efetuar transações financeiras e conferir dados continuam os mesmos: o aplicativo Caixa Tem, os caixas eletrônicos, as agências físicas da Caixa Econômica, as lotéricas e os correspondentes Caixa Aqui.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).