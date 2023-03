Novo Bolsa Família: benefício foi anunciado na última quinta (2); confira mudanças

O Governo Federal anunciou na última quinta-feira, 2 de março, o retorno do Bolsa Família, benefício de transferência direta de renda criado em 2003, que foi substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A cerimônia ocorreu pela manhã, no Palácio do Planalto, onde o presidente Lula assinou a Medida Provisória 1164/23, que define os novos parâmetros do benefício mensal. A medida estabelece um valor mínimo ao Bolsa Família, além de criar dois benefícios complementares que atende de maneira mais adequada os cidadãos, de acordo com o tamanho e as necessidades de cada família.

O que mudou no Novo Bolsa Família?

As novas mudanças anunciadas no Bolsa Família foram:

Valor mínimo de R$600 por família;

por família; Novo complemento de atenção especial a Primeira Infância, com pagamento de R$150 para crianças de até seis anos na composição familiar;

para crianças de até seis anos na composição familiar; Pagamento do Benefício Variável Familiar, voltado para integrantes da família que tenham entre sete e 18 anos incompletos, além de gestantes, no valor de R$50.

Além disso, o benefício volta a exigir algumas condicionantes para o recebimento do pagamento. São elas:

Exigência da frequência escolar para crianças e adolescentes;

Acompanhamento pré-natal de gestantes;

Atualização do caderno de vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para ter direito a receber o benefício do Governo Federal é necessário realizar a inscrição da família no CadÚnico. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Realizar o pré-cadastro no site ou aplicativo do Cadastro Único;

Após realizar a inclusão de dados, comparecer ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do seu município. Você pode conferir no site do MOPS (Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania) o CRAS mais próximo de você;

No momento da entrevista de inscrição, é necessário levar o documento de identificação de todos os membros da família, além do comprovante de renda.

A inscrição poderá ser feita por qualquer membro da família que tenha idade superior a 16 anos, preferencialmente mulheres. A entrevista leva cerca de uma hora, por isso, é necessário ir preparado para passar o tempo necessário no local.

A inscrição será feita mesmo com a ausência de algum documento familiar, sendo necessário completar a inscrição em outro momento para ter direito ao recebimento do benefício.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)