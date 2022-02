Bicicleta Monark nega relação com youtuber da polêmica nazista

A conceituada empresa brasileira fabricante de bicicletas Monark teve que divulgar uma nota, nesta quinta-feira (10), para dizer que não tem nenhuma associação com o apresentador Bruno Aiub, 31, que usa o nome artístico Monark. O contraponto vem depois do polêmico programa na internet no qual Aiub defendeu que deveria haver no Brasil um partido nazista, o que não é permitido pela Constituição. As informações são da Folhapress.

VEJA MAIS

"Informamos que não temos nenhum tipo de vínculo com o youtuber apelidado de Monark sem nenhuma autorização da nossa Companhia. Repudiamos veementemente qualquer manifestação de racismo ou conduta que possa prejudicar qualquer pessoa ou grupo social", diz o texto da marca de bicicletas em seu site.

Entenda o caso

Na última segunda-feira (7), o youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark, defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. A opinião foi dada durante a gravação do podcast "Flow Podcast". O episódio aconteceu durante a entrevista com os deputados Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (Podemos), onde o apresentador afirmou que “a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. As duas tinham que ter espaço na minha opinião”.